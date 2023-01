Criptovalute, Coinbase costretta a tagliare 950 dipendenti (2)

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - I tagli equivalgono a circa il 20% della forza lavoro di quella che è la più grande piattaforma statunitense di trading di asset digitali ed arrivano dopo l'annuncio di 1.200 esuberi lo scorso giugno e di altri 60 a novembre, confermando la crisi che sta vivendo l'intero settore delle criptovalute, recentemente esacerbata dal collasso di Ftx. "Nel 2022 il mercato crypto è andato al ribasso assieme al contesto macroeconomico. Abbiamo anche visto le ripercussioni provocate da attori spregiudicati del settore e potrebbero esserci ancora ulteriori contagi", ha affermato il ceo e confondatore di Coinbase, Brian Armstrong, in un messaggio ai dipendenti pubblicato sul blog della società. "Esaminando gli scenari per il 2023, è diventato chiaro che avremmo avuto bisogno di ridurre le spese per aumentare le chance di fare bene in qualsiasi scenario. Anche se è sempre doloroso dividere le strade dai nostri colleghi, non c'è altro modo di ridurre abbastanza le spese se non cambiando l'organico". Per effetto di ciò, inoltre, "chiuderemo diversi progetti in cui abbiamo poche probabilità di successo". Armstrong ha assicurato che "Coinbase è ben capitalizzata" e "finirà per trarre beneficio dai recenti eventi" ma "dobbiamo essere sicuri di disporre dell'appropriata efficienza operativa per resistere alle difficoltà del mercato crypto e catturare le opportunità che potranno emergere". (ANSA).

