++ Pnrr: Ue, al vaglio nuovi fondi comuni in risposta a Usa ++

(ANSA) - BRUXELLES, 10 GEN - La Commissione Ue è al lavoro per "integrare il NextGenerationEu con soluzioni di finanziamento comune" come parte della sua risposta contro la legge sull'inflazione (Ira) degli Stati Uniti. Lo scrive in un tweet il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, al termine di un colloquio a Madrid con il premier spagnolo Pedro Sanchez in vista del vertice Ue del 9-10 febbraio. Bruxelles, aggiunge Breton, sta mettendo a punto una legge sulla tecnologia pulita, l'adeguamento degli aiuti di Stato e l'accelerazione dei progetti di interesse comune Ue (Ipcei). "Preserveremo l'industria dell'Ue e il mercato unico", evidenzia. (ANSA).

Ottieni il codice embed