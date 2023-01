(ANSA) - NEW YORK, 05 GEN - Genesis, il colosso dei prestiti in criptovalute, taglia il 30% della sua forza lavoro e valuta la bancarotta, in quella che potrebbe diventare una nuova vittima dell'onda lunga del fallimento di Ftx. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Genesis sta lavorando con una banca di investimento per valutare le sue opzioni. (ANSA).

