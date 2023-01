Ftx: crisi travolge Silvergate, persi 8,1 miliardi depositi

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Il mondo delle criptovalute miete una nuova vittima, dopo la crisi di fiducia scatenata dalla bancarotta di Ftx. Silvergate, società che fornisce infrastrutture finanziarie al mondo degli asset digitali, ha svelato di aver subito, nel corso dell'ultimo trimestre del 2022, una vera e propria emorragia di depositi, scesi da 11,9 a 3,8 miliardi di dollari, e ha annunciato il taglio di 200 dipendenti, pari al 40% della sua forza lavoro. A Wall Street le azioni sprofondano del 45% a 12 dollari. "L'industria degli asset digitali ha subito un cambiamento rivoluzionario, con l'eccesso di indebitamento che ha provocato diverse bancarotte di alto profilo. Queste dinamiche hanno scatenato una crisi di fiducia nell'ecosistema e spinto molti attori dell'industria a una posizione di avversione al rischio nelle piattaforme di trading di asset digitali", afferma Silvergate in una nota. Per far fronte alla fuga di depositi la società ha liquidato nel trimestre bond per 5,2 miliardi di dollari, registrando una perdita di 718 milioni. "In risposta ai rapidi cambiamenti nell'industria degli asset digitali, abbiamo fatto passi adeguati ad assicurare il mantenimento di liquidità allo scopo di soddisfare la potenziale uscita di depositi e manteniamo una posizione cash in eccesso rispetto ai depositi collegati ad asset digitali", ha dichiarato l'amministratore delegato Alan Lane. La società detiene, allo scorso 31 dicembre, 4,6 miliardi di liquidità e 5,6 miliardi di bond governativi americani. Silvergate è finita sulla graticola per aver fornito i suoi servizi a Ftx, con alcuni senatori statunitensi che hanno chiesto chiarimenti sul suo ruolo nell'accettare depositi per e Alameda Research, la società di trading dell'ex impero di Sam Bankman-Fried. (ANSA).

