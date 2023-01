(ANSA) - NEW YORK, 03 GEN - Sam Bankman-Fried, il fondatore ed ex amministratore delegato di Ftx, si presenta in tribunale e si dichiara non colpevole dei capi di accusa mossi nei suoi confronti. Le autorità americane lo hanno accusato di frode e riciclaggio per la bancarotta della sua piattaforma di trading di criptovalute. (ANSA).

