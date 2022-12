(ANSA) - NEW YORK, 30 DIC - Sam Bankman-Fried, il fondatore ed ex amministratore delegato di Ftx, si dichiarerà non colpevole di frode all'udienza in calendario la prossima settimana. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Bankman-Fried è accusato di frode e riciclaggio per la bancarotta della sua piattaforma di trading di criptovalute. (ANSA).

