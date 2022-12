++ Ftx: ex ad ha avuto vari incontri con Casa Bianca nel 2022 ++

(ANSA) - NEW YORK, 29 DIC - Sam Bankman-Fried, il fondatore ed ex amministratore delegato di Ftx rilasciato su cauzione, ha avuto almeno quattro incontri con alti funzionari della Casa Bianca quest'anno per cercare di influenzare la normativa allo studio per le criptovalute e rafforzare i suoi rapporti a Washington. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. Bankman-Fried è accusato di frode per il fallimento della sua piattaforma di trading di criptovalute. (ANSA).

