(ANSA) - NEW YORK, 22 DIC - Sam Bankman-Fried e' apparso per la prima volta in tribunale negli Stati Uniti, dove e' stato estradato ed accusati di frode e riciclaggio per Ftx. L'ex amministratore delegato della piattaforma di trading di criptovalute ha ottenuto la libertà' su cauzione, che è stata fissata a 250 milioni di dollari. Lo riporta Cnbc. (ANSA).

