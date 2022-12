Ebano: Robiglio, 'con Kkr respiro europeo, in Italia crescerà'

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Oltre alla crescita registrata da Cef da quando la società è stata acquisita da Ebano, nel 2014, l'operazione premia il nostro impegno per la sostenibilità che ha visto la società ottenere il riconoscimento di B-Corp nel 2018, tra le prime in Italia", sottolinea l'imprenditore Carlo Robiglio, fondatore e presidente del gruppo Ebano, commentando l'operazione con il Fondo Kkr annunciata oggi dal gruppo novarese: Ebano cede Cef Publishing, leader italiana nell'offerta di corsi di formazione, al gruppo spagnolo MasterD-Medac, leader in Spagna nella formazione certificata e non certificata, e ne diventa azionista. "Oggi - evidenzia Robiglio - non solo acquisiamo un respiro europeo con un partner della forza di Kkr, che vanta un portafoglio di partecipazioni del valore di oltre 1 miliardo di dollari in imprese impegnate nel raggiungimento dei 12 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda Onu 2030, ma rafforziamo anche, in misura significativa, le nostre ambizioni di crescita sul mercato italiano, dove stiamo guardando a nuove opportunità di investimento". "Questo nostro investimento è pienamente in linea con gli obiettivi strategici di 'global impact', che punta a investire in aziende che offrono soluzioni alle sfide sociali e della sostenibilità", commenta Pedro Godinho Ramos, membro del team di investimento Global Impact di Kkr. (ANSA).

