Atlante si rafforza nella ricarica auto elettriche e compra Klc

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Atlante, società del gruppo Nhoa che opera nelle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, ha acquisito in Portogallo la quota di maggioranza del 60% di Kilometer Low Cost (Klc). L'operazione consisterà nel 60% delle azioni di Klc per un corrispettivo per i venditori di circa 4,5 milioni di euro, mentre Atlante detiene un'opzione di acquisto, e gli azionisti venditori un'opzione di vendita ad Atlante per il restante 40% entro il 2024 ad un corrispettivo compreso tra 1,7 e 6,7 milioni di euro, parametrato al raggiungimento di specifici obiettivi al 2023. Il closing dell'operazione è soggetto alle consuete autorizzazioni regolamentari. "Questa acquisizione rappresenta una perfetta aggiunta al portafoglio di siti per le stazioni di ricarica rapida che abbiamo sviluppato sin dalla nascita di Atlante Iberia, 9 mesi fa, anche attraverso gare di appalto pubbliche e con diverse stazioni già in costruzione", afferma Giovanni Ravina, ceo di Atlante Iberia e head of green energy. "Si tratta di un'importante spinta all'espansione della rete di Atlante nella penisola iberica", afferma Stefano Terranova, ceo di Atlante. La partnership con Atlante consentirà a Klc di offrire ai "propri clienti soluzioni tecnologiche all'avanguardia per i veicoli elettrici, compiendo un passo importante verso il nostro obiettivo di diventare il principale fornitore di soluzioni di mobilità innovative", commenta Pedro Nunes, ceo e co-fondatore di Klc. (ANSA).

