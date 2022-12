Manovra: Giorgetti, allo studio riorganizzazione bonus fisco

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Ricordo che il disegno di legge di bilancio ha anche previsto che le entrate derivanti dalle misure previste in materia di criptovalute siano destinate a uno specifico fondo per la riduzione della pressione fiscale e che sono in corso attività per la disamina dei bonus fiscali esistenti, anche al fine di una loro riorganizzazione e sistematizzazione". Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in question time. (ANSA).

