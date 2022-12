Criptovalute: Zhao, Binance sopravviverà a qualsiasi inverno

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Changpeng Zhao, amministratore delegato di Binance, la più grande borsa di criptovalute al mondo, si aspetta mesi difficili. In una lettera ai dipendenti, vista da Bloomberg, Zhao scrive che Binance si trova in una posizione finanziaria forte e "sopravviverà a qualsiasi cripto inverno delle criptovalute". "Anche se ci aspettiamo che i prossimi mesi siano difficili, riusciremo a superare questo periodo e saremo più forti per averlo affrontato". L'imprenditore aggiunge che il recente crollo di Ftx ha portato con sé "un sacco di controlli supplementari e di domande difficili" sulla sua azienda, riferendosi alle notizie di questa settimana sui prelievi dei clienti. Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha registrato una corsa ai prelievi della stablecoin Usdc mentre aumentano le preoccupazioni degli investitori sulla stabilità della cripto borsa in seguito al collasso della rivale Ftx che ha portato ieri all'arresto Sam Bankman-Fried, il fondatore ed ex ceo della piattaforma di trading di criptovalute. "Le persone depositano e ritirano asset ogni giorno per una serie di motivi diversi. Gli asset degli utenti di Binance sono tutti garantiti 1 a 1 e la struttura del capitale di Binance è priva di debito", ha replicato un portavoce interpellato sui prelievi da Bloomberg. (ANSA).

Ottieni il codice embed