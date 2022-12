Ftx:genitori di Bankman-Fried nel mirino, sono professori a Yale

(ANSA) - NEW YORK, 13 DIC - I genitori di Sam Bankman-Fried, l'ex amministratore delegato di Ftx arrestato, sono nel mirino per i loro legami con la piattaforma di trading di criptovalute in bancarotta. Il padre e la madre di Bankman-Fried sono due professori di Yale e, secondo indiscrezioni, il loro ruolo andrebbe al di là di quello di genitori che sostengono il figlio. Il padre infatti era un dipendente pagato da Ftx che viaggiava spesso alla Bahamas, dove c'era la sede della società. La madre non lavorava invece per la società ma suo figlio era uno dei principali finanziatori di uan rete politica che la donna aveva orchestrato. (ANSA).

