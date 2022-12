Ftx: Ocasio-Cortez, chi ha ricevuto donazioni non scriva regole

(ANSA) - NEW YORK, 13 DIC - I politici che hanno ricevuto donazioni da Sam Bankman-Fried, il fondatore ed ex amministratore delegato di Ftx, non dovrebbero scrivere le regole per l'industria delle criptovalute. Lo afferma la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez definendo "estremamente difficile per ogni politico che ha ricevuto donazioni regolare" il settore. Farlo rischierebbe di mettere in pericolo la "fiducia nelle nostre istituzioni", aggiunge Ocasio-Cortez. Bankman-Fried è accusato, fra l'altro, di aver effettuato donazioni politiche illegali. (ANSA).

