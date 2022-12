Ftx: Borsa Usa, Bankman-Fried ha frodato gli investitori(2)

(ANSA-AFP) - NEW YORK, 13 DIC - L'autorità di vigilanza di Wall Street, la Securities and Exchange Commission (SEC), ha accusato Bankman-Fried, di aver orchestrato uno schema per frodare gli investitori della piattaforma. "Sosteniamo che Sam Bankman-Fried abbia costruito un castello di carte basato sull'inganno, dicendo agli investitori che si trattava di una delle istituzioni più sicure nel settore delle criptovalute", ha dichiarato il presidente della Sec Gary Gensler in un comunicato. (ANSA-AFP).

Ottieni il codice embed