Da azienda vitivinicola primo mini bond su Blockchain in Ue

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Quargentan, azienda veneta attiva nel settore vitivinicolo, è la prima Pmi in Europa a lanciare un bond nativo digitale su piattaforma Blockchain (Dlt). L'obbligazione, interamente sottoscritta da Banca Valsabbina, ha una durata di cinque anni con scadenza al 2027, per un ammontare complessivo di 1 milione di euro, ed ha lo scopo di sostenere i piani di crescita e di investimenti all'estero della società emittente, oltre a migliorare l'efficienza energetica. L'emissione del mini bond digitale è avvenuta in seguito alla trasformazione dell'azienda in una vera e propria digital company, attraverso l'adozione della piattaforma tecnologica Fleap, sviluppata dalla startup milanese Sandbox e specializzata nella gestione della governance aziendale su blockchain, e adeguando anche lo statuto sociale. L'investitore ha quindi sottoscritto le obbligazioni native digitali su blockchain, integrate nella piattaforma digitale dell'emittente, che consentirà oltre all'esercizio dei diritti associati alle obbligazioni di eliminare qualsiasi supporto cartaceo per tutta la durata della vita del bond. Arranger dell'operazione è stata Integrae Sim, in collaborazione con la fintech Fleap, lo studio legale LX20 e lo Studio Notarile Morone (ANSA).

