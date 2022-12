Bankitalia: più truffe telefoniche su trading e criptovalute

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - La Uif, l'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, segnala l'aumento dei tentativi di "truffe nel trading online e di investimenti eseguiti dalle vittime dei raggiri presso piattaforme estere, spesso non autorizzate, a seguito di contatti telefonici insistenti o tramite l'intermediazione di asseriti consulenti finanziari". Nella sua newsletter, la Uif sottolinea poi come "l'investimento in virtual asset è sovente offerto applicando basse commissioni, in virtù di presunte partnership con i principali exchanger". (ANSA).

