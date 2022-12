(ANSA) - MADRID, 09 DIC - "Ho appena parlato con la prima ministra italiana Giorgia Meloni, che non potrà essere oggi con noi al vertice Med9 ad Alicante. Il rapporto storico che unisce Italia e Spagna è fondamentale per riaffermare l'importanza dei Paesi del sud in Europa": lo scrive su Twitter il premier spagnolo, Pedro Sánchez. "Ci vediamo presto", aggiunge il post. (ANSA).

