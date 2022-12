Bce: Panetta, su regole e tassazione crypto è ora di agire

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Le cripto-attività richiedono di "intervenire per tutelare i risparmiatori inesperti e salvaguardare la stabilità del sistema finanziario": occorre assoggettarle "a una regolamentazione incisiva e a una tassazione adeguata". Lo ha detto Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, durante il suo intervento di apertura a una conferenza organizzata da Aqr Asset Management Institute alla London School of Economics. "Su questi fronti - ha detto Panetta dobbiamo oramai passare rapidamente dal dibattito alle decisioni, e quindi all'azione". Panetta ha ricordato che la Bce, nei mesi scorsi, ha varato un nuovo schema di sorveglianza sui rischi che le cripto-attività possono generare per i sistemi di pagamento. "Le debolezze di fondo delle cripto-attività possono provocare crolli repentini del mercato nel momento in cui svanisce l'entusiasmo irrazionale che talora caratterizza i comportamenti degli investitori", ha avvertito l'esponente del direttorio che supervisiona il progetto dell'euro digitale. Tuttavia, l'alta rischiosità e la stretta normativa "probabilmente" non determineranno la fine dei crypto-asset: "alcuni investitori continueranno a giocare d'azzardo assumendo posizioni speculative nel mercato delle cripto-attività". Il valore di mercato delle cripto-attività si è ridotto dal picco di 2.500 miliardi di euro di un anno fa a meno di 1.000 miliardi di euro oggi. Il prezzo di bitcoin è crollato di oltre il 70% dal suo massimo. (ANSA).

Ottieni il codice embed