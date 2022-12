Ft, Gb finalizza piani per regolare critpovalute dopo Ftx

(ANSA) - NEW YORK, 05 DIC - La Gran Bretagna sta finalizzando misure per regolare l'industria delle criptovalute. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che fra le ipotesi di limitare la pubblicità sui prodotti cripto. Il crollo di Ftx, la piattaforma di trading per le criptovalute, ha accelerato i piani per imporre ordine nel "wild west" del settore. Le nuove misure all'esame prevedono maggiori poteri alla Financial Conduct Authority per la supervisione delle criptovalute. (ANSA).

