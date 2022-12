Sbarca a Bruxelles centro di ricerca italiano su blockchain

(ANSA) - BRUXELLES, 05 DIC - Debutta oggi al Parlamento europeo Ace Brain, centro di eccellenza italiano Algorand per Blockchain, regolamentazione e innovazione, nato da un'iniziativa congiunta dell'Università di Roma Tre, dell'Università Cattolica di Milano, della Fondazione Ugo Bordoni e dell'Istituto Universitario Europeo. Il centro di ricerca concentrerà la sua attività sull'analisi della compatibilità tra la tecnologia blockchain e la legislazione dell'Ue e sulla promozione della tecnologia blockchain come pilastro del futuro mercato unico dell'UE e come fondamento per una società più democratica, resiliente e sostenibile. Convocato dalla vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, l'incontro inaugurale di Ace Brain ha visto i principali esperti e responsabili politici delle istituzioni europee e dei governi nazionali discutere di argomenti chiave per il processo di trasformazione digitale in corso nell'Ue, quali l'evoluzione delle blockchain verso un paradigma più sostenibile; la compatibilità delle blockchain con le norme europee; le possibili applicazioni per il mercato unico, con particolare attenzione all'identità digitale, ai portafogli digitali e alla conversazione dei dati. Ace Brain è stato tra i 10 destinatari del bando internazionale promosso dalla Algorand Foundation con la missione di abilitare un'economia globale inclusiva e decentralizzata basata sulla blockchain Algorand, tecnologia sviluppata dalla ricerca di Silvio Micali, pioniere della crittografia, vincitore del Premio Turing e docente al Mit di Boston. (ANSA).

