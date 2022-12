Ex a.d. di Ftx ribadisce,sbagliato ma nessun illecito volontario

(ANSA) - NEW YORK, 04 DIC - L'ex amministratore delegato e fondatore di Ftx torna a negare illeciti volontari e si assume la responsabilità dei suoi "enormi fallimenti manageriali" per il tracollo della piattaforma di trading di criptovalute. In un'intervista al Financial Times Sam Bankman-Fried spiega che la sua voglia di parlare al pubblico è legata alla sua volontà di chiarire quanto accaduto di fronte al dilagare di teorie della cospirazione. "C'erano troppe teorie in circolazione senza alcuna validità, per essere chiaro. Ho sbagliato e sbagliato groppo e non c'è bisogno di alcune teoria cospirazione per arrivarci", ha spiegato Bankman-Fried. (ANSA).

