L'AGENDA ECONOMICO-FINANZIARIA DI BRUXELLES

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - LUNEDÌ 5 ----------- BRUXELLES - Ue, Eurogruppo. - Ue, Consiglio Trasporti. - Ue, il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, riceve il nuovo direttore del Mes, Pierre Gramegna. - Ue, evento sulle criptovalute organizzato dalla delegazione Ue nel Regno Unito, con la commissaria Ue per i Servizi finanziari, Mairead McGuinness (in video). - Global Food Forum 2022, con il commissario Janusz Wojciechowski. - Ue, Trilogo su deforestazione. - Ue, commissione Contabile, audizione del commissario al Bilancio, Johannes Hahn, e del presidente della Corte dei conti, Tony Murphy (h 15.00). - Ue, commissione Giuridica, audizione su sanzioni a paesi terzi nel contesto della guerra in Ucraina (h 16.00). Regioni Ue: - Oms, conferenza membri della Rete Euregha e della Rete Regioni per la Salute dell'Oms (h 14.00). - Eurostat, dati su commercio al dettaglio, produzione e fatturato di servizi (h 11.00). WASHINGTON - Ue, Consiglio Ue-Usa Commercio e Tecnologia, con i vicepresidenti della Commissione europea, Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis. MARTEDÌ 6 ----------- BRUXELLES - Ue, Ecofin. - Ue, Consiglio telecomunicazioni. - Eurostat, dati su prezzi delle importazioni industriali, personale ricerca e sviluppo, prezzi alla produzione industriale, mercato non domestico e totale, statistiche sul trasporto merci su strada (h 11.00). LUSSEMBURGO - Ue, Convegno organizzato in occasione del 70/mo anniversario della Corte di Giustizia Ue, con la vice presidente della Commissione europea, Vera Jourova. MERCOLEDÌ 7 ----------- BRUXELLES - Ue, Collegio dei commissari. - Ue, vertice del Consiglio europeo per l'innovazione (Eic), con la commissaria Marija Gabriel. - Politico, cena di gala di con il commissario europeo al Lavoro, Nicolas Schmit. Regioni Ue - Onu, conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità 2022. Città e regioni dell'Ue per la biodiversità. - Eurostat, dati su pil e principali aggregati/occupazione, trasporto aereo (h 11:00). GIOVEDÌ 8 ----------- BRUXELLES - Ue, Consiglio Affari interni. - Ue, Consiglio Occupazione e Politica sociale. - Ue, il vicepresidente esecutivo Frans Timmermans riceve i membri del Consiglio di Amministrazione di ChargeUp Europe. - Ue, conferenza sul 30/mo anniversario del mercato unico organizzata dalla presidenza ceca, con il commissario per il Mercato interno Thierry Breton (in video). - European Health Summit, con il vice presidente della Commissione Margaritis Schinas. - Ue, conferenza Eu Agricultural Outlook, organizzata dalla Commissione europea, con il commissario Janusz Wojciechowski. Parlamento Ue - Pe, Conferenza dei presidenti. - Pe, commissione Commercio: audizione dei vicepresidenti della Commissione Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis (h 15.00). - Pe, commissione Covid: Impatto socio-economico del COVID-19 sui bambini (h 15.00) - Eurostat, dati su sicurezza Ict nelle imprese, indagine sul costo del lavoro. LUSSEMBURGO - Corte Ue, sentenza su un decreto belga sulla cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri (h 9.30). - Corte Ue, sentenza sul diritto di percepire la pensione di reversibilità dopo la morte di un membro di una coppia congiunta in patto civile di solidarietà (Pacs) (h 9.30). VENERDÌ 09 ----------- BRUXELLES - Ue, Consiglio Giustizia. - Ue, lancio della EU Solar PV Industry Alliance a Bruxelles, con il commissario Thierry Breton. - Regioni Ue, 15a riunione della Commissione Ambiente del Comitato europeo delle Regioni (11:00). - Eurostat, dati su protezione temporanea per le persone in fuga dall'Ucraina, spesa sanitaria, trasporto aereo - numero di voli commerciali (h 11.00) SABATO 10 ----------- BRUXELLES - Ue, la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen accetta a nome della Commissione europea il Premio europeo per la sostenibilità. DOMENICA 11 ---------- BRUXELLES - Ue, consiglio Agricoltura e Pesca (fino al 12/12). (ANSA).

