L'ex a.d Ftx, non ho mai voluto commettere frode, molti errori

(ANSA) - NEW YORK, 01 DIC - Sam Bankman-Fried, il fondatore e l'ex amministratore delegato di Ftx, ammette di aver commesso "molti errori" prima del tracollo della sua piattaforma di trading di criptovalute. Ma precisa: "non ho mai provato a commettere alcuna frode". "Chiaramente ho commesso molti errori", dice in un'intervista con il New York Times in videocollegamento dalle Bahamas. "Non ho prestato abbastanza attenzione ai rischi. Ho sostanzialmente sottostimato la portata e la velocità di quello che avrebbe potuto essere un crollo", spiega Bankman-Fried precisando he i suoi legali gli hanno sconsigliato di concedere interiste mentre ci sono indagini e azioni legali in corso. "Penso di aver il dovere di parlare e spiegare quello che è accaduto. Non credo ci sia nulla di buono nel sedere in una stanza e pretendere che il resto del mondo non esista", mette in evidenza Bankman-Fried. (ANSA).

