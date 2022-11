Esma, possibili contagi in Ue da Ftx ma peso cripto limitato

(ANSA) - BRUXELLES, 30 NOV - Nell'Ue in scia al crac della piattaforma di criptovalute di Sam Bankman-Fried "c'è in effetti un potenziale contagio derivante dall'episodio Ftx per via magari di altre società che hanno un business model non solido. I criptoattivi però sono meno dell'1% della capitalizzazione di mercato e da un punto di vista comparativo questa attività è rimasta piuttosto limitata". Lo ha detto Steffen Kern, capo dell'analisi del rischio dell'Esma, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, intervenendo in audizione alla Commissione Econ del Parlamento europeo. "I criptoattivi hanno un forte rischio di mercato - ha segnalato più in generale -. Bitcoin è sceso di due terzi dall'inizio dell'anno, ci sono rischi di liquidità, rischi per gli investitori di non poter accedere agli attivi. C'è un marketing molto aggressivo e gli investitori possono essere indotti a investire senza essere consapevoli dei rischi". L'episodio, ha segnalato Kern alla Commissione Econ, è utile perché i politici intervengano per evitare futuri collassi, intervenendo magari sulla debolezza delle strutture di controllo. "E' importante è che le autorità di regolamentazione e vigilanza abbiano le risorse adeguate", ha detto. (ANSA).

