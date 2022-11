Metalmeccanici: al via MetApprendo, portale per la formazione

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Al via MetApprendo: il primo portale per lo sviluppo della formazione continua di imprese e lavoratori, che vede insieme Federmeccanica, Assistal, Fim, Fiom e Uilm. Oltre 16.000 aziende, con i loro 900.000 lavoratori, hanno scelto di aderirvi. La piattaforma agevola l'organizzazione della formazione continua per tutti i lavoratori delle imprese metalmeccaniche e dell'installazione di impianti, vedrà ufficialmente il via con la sperimentazione da parte delle prime 200 realtà per i mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023. Il portale, previsto dal Ccnl 2021 firmato da Federmeccanica, Assistal, Fim, Fiom e Uilm, rappresenta, viene sottolineato, "un unicum all'interno del panorama nazionale ed europeo. Si tratta di un vero e proprio gestionale per la formazione, un luogo per aggiornare le competenze e uno strumento per registrare la formazione sul Dossier digitale del lavoratore tramite tecnologia blockchain". "Con l'avvio della sperimentazione di MetApprendo diamo una risposta concreta, semplice e allo stesso tempo innovativa alle esigenze di formazione continua delle aziende e dei loro collaboratori. La formazione è un tema prioritario per Federmeccanica", sottolinea il presidente Federico Visentin parlando di "un esempio virtuoso per sostenere il percorso di riforma delle politiche attive, partendo dalla creazione di un percorso di apprendimento permanente". La formazione continua e di qualità, afferma il segretario generale della Fiom-Cgil, Michele De Palma, "è un diritto per le lavoratrici e i lavoratori. Come Fiom siamo convinti che per affrontare le trasformazioni in atto, guidate da innovazione tecnologica e organizzativa, un punto fondamentale è la formazione. In questo senso con il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici abbiamo rafforzato la formazione soggettiva, dando ad aziende e alle lavoratrici e ai lavoratori strumenti di sistema come la piattaforma sulla formazione continua Metapprendo". (ANSA).

Ottieni il codice embed