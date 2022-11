Guindos, favorevole all'euro digitale, questione aperta in Bce

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Il vicepresidente della Bce Luis Guindos è "personalmente favorevole all'euro digitale" perché "il mondo si sta digitalizzando" e "serve un sistema di pagamento adeguato". All'interno della Bce però "la questione è aperta, la stiamo analizzando". Guindos ha poi osservato che "le criptovalute sono un mondo ad alto rischio, ci sono tante piattaforme ma manca una vera govenrnace e per questo ce ne deve essere una". A suo avviso "in molti hanno cercato alternative di investimento in momenti di tassi bassi e ci si deve rendere conto dei rischi e della volatilità di questo ambiente". (ANSA).

