(ANSA) - NEW YORK, 22 NOV - L'ex amministratore delegato di Ftx Sam Bankman-Fried ha acquistato, insieme ai suoi genitori e altri manager della piattaforma di trading di criptovalute, proprietà immobiliari alle Bahamas per 121 milioni di dollari negli ultimi due anni. Lo riporta il New York Post, sottolineando come l'indiscrezione alimenta i dubbi sui fondi spariti da Ftx (ANSA).

Ottieni il codice embed