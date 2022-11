Usa: autorità New York indagano su Ftx da mesi

(ANSA) - NEW YORK, 21 NOV - Le autorità di Manhattan hanno aperto un'indagine su Ftx nei mesi scorsi, ben prima del tracollo della piattaforma per il trading di criptovalute. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali a guidare l'inchiesta è l'ufficio del procuratore del Southern District of New York sulla base del Bank Secrecy Act. La legge richiede alle aziende di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. (ANSA).

Ottieni il codice embed