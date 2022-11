++ Manovra: si lavora a tassa plusvalenze da cripto-attività ++

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Ci sarebbe anche la tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cripto-attività tra le misure allo studio del governo in vista della legge di bilancio. La norma figura in una bozza dell'articolato ancora in discussione, che prevede anche la regolarizzazione delle cripto-attività. Quando si parla di cripto-attività ci si riferisce alle cosiddette valute virtuali, considerati beni speculativi, tra cui figurano anche i bitcoin. (ANSA).

Ottieni il codice embed