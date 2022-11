Usa: bancarotta Ftx, class action contro Curry, Osaka, Brady

(ANSA) - WASHINGTON, 20 NOV - Star dello sport come Sthephen Curry, Shaquille O'Neal, Naomi Osaka e Tom Brady, insieme ad altri vip dello spettacolo, sono stati citati in tribunale in una class action in Florida contro la recente bancarotta di Ftx, una delle maggiori piattaforme al mondo di criptovaluta, creata da Sam Bankman-Fried. I promotori dell'azione legale accusano la società di aver usato uno schema fraudolento per raccogliere fondi utilizzando anche "alcuni dei piu' grandi nomi dello sport e dell'intrattenimento". La class action arriva meno di una settimana dopo che la compagnia, basata alle Bahamas, ha chiesto le protezioni della bancarotta dopo aver accumulato perdite per miliardi di dollari. (ANSA).

Ottieni il codice embed