Criptovalute: Binance prepara offerta per Voyager Digital

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Binance si sta preparando a fare un'offerta per Voyager Digital, società di brokeraggio cripto. Lo riporta Bloomberg citando il sito CoinDesk. Il responsabile delle comunicazioni di Binance Patrick Hillman ha riferito a CoinDesk che l'azienda non "sta cercando di essere il cavaliere bianco delle criptovalute". Voyager non ha commentato la possibile offerta di Binance. Nei giorni scorsi, dopo il fallimento di Ftx, l'amministratore delegato di Binance ha annunciato l'intenzione di lanciare un fondo per aiutare le aziende del settore delle criptovalute alle prese con crisi di liquidità. (ANSA).

Ottieni il codice embed