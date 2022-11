Investitori Ftx fanno causa a ex Ceo Bankman-Fried e a molti vip

(ANSA) - NEW YORK, 16 NOV - Arrivano le prime cause contro il fondatore ed ex amministratore delegato di Ftx, Sam Bankman-Fried. Nel mirino degli investitori infuriati per la bancarotta assistita chiesta dalla piattaforma di trading di criptovalute finiscono anche una lunga serie di vip, dalla star della Nfl Tom Brady alla sua ex moglie Gisele Bundchen. L'accusa nei loro confronti è quella di essere comparsi nelle pubblicità di Ftx, dando così direttamente o indirettamente il loro appoggio alla piattaforma. (ANSA).

