Transizione ecologica al centro decimo Forum Italia-Giappone

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Sviluppo di linee guida comuni per progetti e sinergie, un documento condiviso da presentare ai rispettivi governi e soluzioni pratiche per migliorare l'interscambio reciproco di prodotti, conoscenze ed eccellenze. Sono questi gli obiettivi che si propone di raggiungere la decima riunione del Forum Italia-Giappone 2022 in programma a Tokyo il prossimo 15 dicembre ospitata dal Tsunamachi Mitsui Club di Tokyo, in collaborazione, per l'Italia, con Cia agricoltori italiani, dedicato alla transizione ecologica e alla sicurezza alimentare ed energetica. Al centro dell'incontro organizzato dal Japan Italy Economic Federation (Jief) presieduto da Daniele di Santo, la sfida al rinnovamento del sistema industriale, economico, sociale e ambientale, l'autosufficienza alimentare, le comunità energetiche rinnovabili, le nuove tecnologie: il tutto con il filo conduttore comune della sicurezza nazionale. La riunione sarà inoltre occasione per l'avvio di una serie di incontri istituzionali e tavoli di lavoro tra aziende italiane e giapponesi. Parteciperanno per il Giappone Makoto Oniki, presidente del Comitato di Sicurezza nazionale della Camera dei rappresentanti e Satoshi Oie, tesoriere della Commissione finanze e bilancio della Camera dei Consiglieri. Per l'Italia saranno presenti Chiara Braga, deputata del Pd; Gianni Girotto, coordinatore del comitato per la Transizione ecologica del M5S; Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola; Cristiano Fini, presidente della Cia; Gianluigi Benedetti, Ambasciatore d'Italia in Giappone. Novità di questa edizione sarà la partecipazione nella innovativa formula del collegamento in diretta in realtà virtuale con ologramma. Attraverso questa formula di comunicazione a distanza sarà possibile risparmiare la CO2 emessa dagli spostamenti dei partecipanti stimata in circa 23 mila kg di anidride carbonica, una quota corrispondente alla piantumazione di quasi 1000 alberi. (ANSA).

