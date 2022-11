Criptovalute:ceo Binance Holdings annuncia il lancio di un fondo

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - L'amministratore delegato di Binance Holdings, Changpeng Zhao, ha annunciato l'intenzione di lanciare un fondo per il recupero delle criptovalute e aiutare gli operatori del settore che si trovano ad affrontare una crisi di liquidità. Lo riporta Bloomberg evidenziando come dopo l'annunciato di Zhao i prezzi delle criptovalute sono saliti con il Bitcoin che si è spinto verso i 17.000 dollari. Zhao ha detto che il fondo ha lo scopo di sostenere la "fiducia degli investitori dopo le vicende di Ftx di Sam Bankman-Fried, che ha spazzato via circa 200 miliardi di dollari di valore del mercato delle criptovalute. Zhao non ha aggiunto ulteriori dettagli. (ANSA).

