Vodafone e Ibm studiano applicazioni del calcolo quantistico

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Vodafone collabora con IBM nello sviluppo della tecnologia Quantum Computing e studiano le possibili applicazioni nelle telecomunicazioni. In particolare, spiega una nota, Vodafone esplorerà come applicare la tecnologia di crittografia IBM Quantum Safe all'intera e diversificata infrastruttura e sistemi di rete e aumentarne la sicurezza. "I futuri computer quantistici rappresenteranno una minaccia per gli standard di sicurezza di oggi, così come la Crittografia asimmetrica (Public-key cryptography). I protocolli di crittografia a sicurezza quantistica non solo esistono già oggi e offrono la capacità di aiutare a proteggere i dati e i sistemi classici dalle potenziali capacità di decrittazione di questi futuri computer, ma il National Institute of Standards and Technology (NIST) degli Stati Uniti ha recentemente annunciato che quattro algoritmi sono stati scelti per far parte di un protocollo per la standardizzazione entro il 2024" spiega una nota. IBM e Vodafone sono anche tra i primi membri della GSMA Post-Quantum Telco Network Taskforce, la cui missione è aiutare a definire politiche, normative e processi aziendali degli operatori per una maggiore protezione delle telecomunicazioni in un futuro di informatica quantistica avanzata. Vodafone si unisce a più di 200 membri di IBM Quantum Network, una comunità globale di aziende Fortune 500, start-up, istituzioni accademiche e laboratori di ricerca che lavorano per far progredire il calcolo quantistico ed esplorare applicazioni pratiche. (ANSA).

