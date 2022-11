Portogallo: privatizzazione Tap preoccupa organi controllo

(ANSA) - LISBONA, 10 NOV - Nazaré Costa Cabral, presidente del Consiglio delle finanze pubbliche, organismo indipendente che in Portogallo vigila sulla sostenibilità delle politiche finanziarie del governo, ha dichiarato che i portoghesi dovrebbero essere preoccupati per l'impatto che potrebbe avere sulle tasche dei contribuenti la vendita della Tap, compagnia aerea attualmente d'intera proprietà dello Stato portoghese, ma in fase di privatizzazione. Costa Cabral ha parlato dinanzi alla Commissione parlamentare di bilancio e finanze e ha ricordato il forte indebitamento della Tap, "perciò è importante capire a chi e a quali condizioni sarà venduta". Pochi giorni prima, il 7 novembre, presso un'altra commissione parlamentare, quella di Economia e opere pubbliche, il ministro delle Infrastrutture Pedro Nuno Santos, che ha la delega anche sulla compagnia di bandiera, aveva confermato l'intenzione del governo di privatizzarla, ma affermando che non c'era ancora nessun calendario preciso né alcun compratore in vista. Sollecitati a commentare la notizia, apparsa sulla stampa italiana, secondo cui l'ostacolo alla privatizzazione di Ita Airways a favore di Air France sarebbe il fatto che l'attenzione della compagnia francese si è spostata su Tap (la cui Ceo, Christine Ourmières-Widener, proviene proprio da Air France), fonti ministeriali non hanno voluto aggiungere ulteriori commenti alle parole del ministro. (ANSA).

