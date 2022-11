Cisco: a Barcellona primo centro di progettazione chip in Ue

(ANSA) - MADRID, 10 NOV - La compagnia tecnologica statunitense Cisco ha scelto Barcellona come sede di un nuovo centro di progettazione di microchip di nuova generazione, il suo primo con queste caratteristiche nell'Unione Europea: è quanto comunicato ufficialmente sia dall'azienda sia dal governo spagnolo. "Cisco è lieta di svolgere un ruolo attivo nella gestione delle forniture di semiconduttori con lo sviluppo di questo centro di progettazione", si legge in una nota. In un tweet, il premier spagnolo Pedro Sánchez ha celebrato l'annuncio, sostenendo che "la Spagna cresce e attrae investimenti" e ringraziando Cisco per "questa importante scommessa in favore dell'ecosistema tecnologico spagnolo". (ANSA).

