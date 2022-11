ANSA/Addio di Twitter allo smart working. Faro Biden su Musk

(ANSA) - NEW YORK, 10 NOV - Faro di Joe Biden su Elon Musk. Il presidente americano ritiene necessario tenere d'occhio la "cooperazione e i rapporti" che il miliardario ha con altri Paesi, lasciando intuire come il governo potrebbe appoggiare un'eventuale revisione degli investitori esteri che hanno appoggiato l'acquisizione di Twitter da parte del patron di Tesla. Le parole di Biden arrivano mentre Musk continua a cercare la svolta per il social. Nella sua prima email ai dipendenti - riportata dall'agenzia Bloomberg - il miliardario mette fine allo smart working: con effetto immediato i dipendenti della piattaforma dovranno tornare in ufficio per almeno 40 ore alla settimana. Alcune eccezioni possono essere previste ma devono essere approvate da Musk personalmente. Il patron di Tesla quindi mette in guardia il personale sui "tempi difficili" che aspettano Twitter: "non ci sono modi per addolcire il messaggio", scrive riferendosi all'impatto dell'outlook economico sul social dipendente dalla pubblicità. "La strada davanti a noi è difficile e richiederà un intenso lavoro per aver successo", aggiunge Musk rivolgendosi ai dipendenti, ai quali strappa anche i giorni di 'riposo' mensile che avevano ottenuto durante la pandemia. "Nei prossimi giorni l'assoluta priorità deve essere trovare e sospendere account bot, troll e spam", aggiunge il miliardario, per il quale i falsi account sono ormai divenuti un'ossessione. Concentrato sul rilancio di Twitter, Musk è nel mirino delle autorità americane. "Ritengo valga la pena tenere d'occhio la sua cooperazione e i rapporti tecnici con altri paesi", ha detto Biden rispondendo a una serie di domande sul coinvolgimento di governi stranieri nell'acquisizione di Twitter. "Non sto suggerendo che stia facendo qualcosa di non appropriato, quello che sto dicendo è solo che vale la pena tenere d'occhio", si è comunque affrettato a spiegare Biden. Secondo indiscrezioni, Musk ha spuntato degli accordi con gli investitori, ai quali si è detto disponibile a concedere diritti di informazioni riservati in caso di un contributo da almeno 250 milioni di dollari nell'operazione Twitter. Una soglia apparentemente superata da Kingdom Holding Company, presieduta dal principe saudita Alwaleed bin Talal, e secondo maggior investitore del social. Ma anche da Binance, il colosso delle criptovalute fondato dal cinese-canadese Changpeng Zao. I rapporti degli Stati Uniti con Riad e Pechino sono al momento molto tesi. L'Arabia Saudita è criticata da Washington per essersi affiancata alla Russia e aver spinto il taglio della produzione dell'Opec+. Con Pechino la tensione è alta da tempo, soprattutto su Taiwan, anche se Biden cercherà di abbassarla incontrando Xi Jinping a margine del G20. (ANSA).

