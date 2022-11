Imprese: da E-R 25 mln per i progetti di ricerca e sviluppo

(ANSA) - BOLOGNA, 09 NOV - Venticinque milioni destinati alle imprese dell'Emilia-Romagna per realizzare progetti di ricerca e di sviluppo sperimentale, con un occhio di riguardo all'economia circolare e alla lotta ai cambiamenti climatici. È quanto previsto dal nuovo bando della Regione approvato dalla Giunta e finanziato con le risorse del programma regionale Fesr 2021-2027, approvato a luglio dalla Commissione Ue che permetterà di attivare entro l'anno oltre 150 milioni di euro. I progetti dovranno essere realizzati da piccole e medie imprese emiliano-romagnole (o da grandi imprese, solo se in collaborazione con le Pmi): è previsto l'obbligo di accompagnare i progetti con collaborazioni strutturate con Università, organismi e laboratori di ricerca, in particolare appartenenti alla Rete alta tecnologia dell'Emilia-Romagna così da rafforzare l'intero ecosistema dell'innovazione nonché e sviluppare tecnologie di frontiera, con quelle dell'aerospazio, blockchain, idrogeno e intelligenza artificiale. Particolare attenzione ai progetti legati all'economia circolare e la lotta ai cambiamenti climatici. Dieci milioni, dei complessivi 25 milioni saranno a disposizione di iniziative che offrono soluzioni innovative sui temi dell'energia pulita, l'economia circolare e clima e risorse naturali. "Con questo intervento - commentano gli assessori regionali allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla e all'università, Paola Salomoni - la Regione punta ad un rafforzamento del sistema di ricerca nelle imprese, assieme alle Università e ai centri di ricerca". (ANSA).

