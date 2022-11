Bitcoin:esperto,Ftx fallimento intermediario centralizzato

(ANSA) - TERAMO, 09 NOV - "Quello a cui assistiamo oggi è il fallimento totale di un intermediario centralizzato, di quella risma che i regolatori ritengono essere maggiormente gestibile. Se è un fallimento della regolamentazione, non lo è nel senso in cui si potrebbe intendere di primo acchito. Il rischio è quello che si legiferi troppo sull'onda dell'ultima notizia, senza tenere conto di questioni molto importanti soprattutto per gli intermediari". A sostenerlo è l'analista Gianluca Grossi, caporedattore di Criptovaluta.it, interpellato in seguito al collasso di Ftx, il secondo exchange cripto per importanza, salvato in extremis dalla rivale Binance dopo una crisi di liquidità, fatto che torna a far parlare di regolamentazione del settore. "Le regole in via di approvazione tanto in Europa quanto negli Stati Uniti - spiega Grossi all'ANSA - individuano negli exchange, gli intermediari simil-bancari del mondo cripto, degli interlocutori privilegiati. Lo stesso Sam Bankman-Fried, leader del quasi defunto exchange FTX, era tra i lobbisti più potenti in quel di Washington. Tra le altre cose era dotato di regolare licenza cipriota, che secondo le regole europee è valida in tutta la UE per parte delle sue attività". "I protocolli della finanza decentralizzata, quelli interamente cripto e privi di intermediari - aggiunge - hanno invece tenuto nonostante la tempesta, senza che nessun utente perdesse i propri fondi, cosa che invece non si può dire purtroppo per gli utenti di FTX: un caso di ammanchi di depositi regolarmente effettuati dai clienti, che però al momento del prelievo si sono rivelati non essere sufficienti per tutti". Grossi sostiene che "gli exchange di criptovalute invece non hanno diritto ad operare con riserva frazionaria: devono detenere tutte le riserve dei clienti e non investirle in altri progetti". "Non è ancora chiaro cosa sia avvenuto da FTX - sottolinea - ma è sicuro che ad un certo punto i clienti non hanno più potuto prelevare i propri fondi. Questo non è avvenuto nel tanto vituperato mondo della finanza decentralizzata. Il concetto spinto dalla filosofia delle cripto, ovvero di essere custodi dei propri fondi, assume in tali circostanze ancora più importanza." (ANSA).

