(ANSA) - NEW YORK, 08 NOV - La piattaforma cripto Binance ha raggiunto un accordo per acquistare FTX Trading. I termini finanziari dell'operazione non sono stati resi noti. L'operazione segue uno scontro pubblico fra i fondatori delle due società, che sono considerati delle celebrità nell'industria delle valute digitali. (ANSA).

