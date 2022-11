ANSA-BOX/ Tensione nel mondo cripto, Binance compra e salva Ftx

(ANSA) - NEW YORK, 08 NOV - Il mondo delle criptovalute in subbuglio per il quasi collasso di Ftx, una della maggiori piattaforme di valute digitali salvata in extremis dalla rivale Binance dopo una crisi di liquidità. Binance ha infatti raggiunto un accordo per rilevare Ftx in un'operazione che, però, non rassicura il settore come dimostra il calo del Bitcoin, scivolato ai minimi dal novembre 2020. Ftx ha "chiesto il nostro aiuto. C'è una significativa crisi di liquidità", ha twittato l'amministrarore delegato di Binance Changpeng 'CZ' Zhao, annunciando la firma di una lettera di intenti per acquistare la rivale. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti ma Binance ha precisato che l'intesa raggiunta le consente di poter fare un passo indietro in qualsiasi momento. Ftx aveva una valutazione di 32 miliardi di dollari all'inizio dell'anno e fra i suoi sostenitori contava su blue chip del calibro di BlackRock. In un settore definito come un 'far west' dalle autorità americane, Ftx era considerata solo pochi mesi fa una delle società meglio gestire grazie anche al suo fondatore Sam Bankman-Fried. Negli ultimi giorni però Ftx ha sperimentato una fuga degli investitori che l'ha messa in ginocchio. L'acquisizione segue un duro scontro pubblico fra Bankman-Fried e Zhao e consacra quest'ultimo nel mondo delle critpovalute, decimato quest'anno dall'aumento dei tassi di interesse e dallo scarso appetito degli investitori per il rischio. Oltre a consolidare la posizione di Binance come la maggiore piattaforma di cripto trading al mondo. (ANSA).

