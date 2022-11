Generali: entra in portoghese Banco Ctt all'8,7% (2)

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - Grazie all'accordo con il gruppo Ctt e con Banco Ctt, Tranquilidade, che fa parte del gruppo Generali, raggiungerà nuovi clienti, in particolare nel segmento vita, aumentando significativamente i premi complessivi. Alla fine del 2021, i premi di Tranquilidade ammontavano a 1,14 miliardi di cui 1,06 miliardi nel segmento danni e 80 milioni nel segmento vita. Banco Ctt ha attualmente oltre 600 mila clienti, assistiti da strumenti digitali avanzati e una rete di oltre 200 filiali estesa su tutto il territorio nazionale. Nato nel marzo 2016, conta oggi oltre 2 miliardi di depositi dei clienti, con oltre 1 miliardo di credito erogato. "Questo accordo conferma la strategia di Generali di consolidare la posizione di leadership del gruppo nel mercato assicurativo portoghese ed è pienamente in linea con il piano strategico", ha sottolineato Jaime Anchùstegui, ceo International di Generali e ha aggiunto che "la partnership con il gruppo Ctt ci permetterà di accrescere ulteriormente il valore per i nostri clienti in Portogallo grazie all'ampliamento della nostra capacità distributiva". Pedro Carvalho, ceo di Tranquilidade ha segnalato che "la partnership con il gruppo Ctt è un importante passo strategico per Tranquilidade e per la crescita del gruppo Generali in Portogallo. Ci consentirà di ampliare in modo significativo le nostre attività nel Paese nel corso dei prossimi tre anni e di cambiare il paradigma attuale del mercato assicurativo portoghese attraverso l'introduzione di soluzioni innovative e avanzate. Siamo molto lieti di avere il gruppo Ctt e Banco Ctt come partner di lungo termine e, di conseguenza, di contribuire alla loro crescita, facendo leva sulle sinergie previste dall'accordo e beneficiando della solida presenza del gruppo Ctt nel Paese, grazie al suo esteso network retail e alla sua piattaforma digitale all'avanguardia". (ANSA).

