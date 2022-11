Bce: Lagarde, criptovalute troppo volatili, servono regole

(ANSA) - BRUXELLES, 07 NOV - "Bitcoin ed Ethereum sono troppo volatili per essere utilizzati per i pagamenti", mentre le "Stablecoin sono progettate per essere meno volatili e quindi più adatte ai pagamenti, ma sono vulnerabili e spesso non supportate". Lo ha detto la presidente della Bce, Christile Lagarde, intervenendo a una conferenza sull'euro digitale organizzata dalla Commissione Ue. "Questo evidenzia l'importanza di una regolamentazione europea che proteggerà i consumatori da alcuni dei rischi associati alle criptovalute", ha sottolineato, ricordando che i crypto asset oggi sono detenuti o utilizzati dal 16% degli americani e dal 10% degli europei. (ANSA).

