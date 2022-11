Spagna:progetto con Maersk per produrre combustibili 'green'

(ANSA) - MADRID, 03 NOV - Il governo spagnolo e il colosso dell'industria navale Maersk hanno annunciato che stanno lavorando a un progetto di collaborazione per fabbricare nel Paese iberico combustibili 'green', in particolare il cosiddetto "metanolo verde o e-metanolo", con cui la compagnia intende far funzionare le proprie imbarcazioni in futuro. Stando a quanto spiegato da entrambe le parti, la Spagna è stata individuata da Maersk come uno dei Paesi con le condizioni più propizie per favorire il piano globale di riconversione industriale del gigante navale, sia per politiche energetiche e ambientali in atto sia per posizione geografica. L'idea principale, secondo fonti governative spagnole, consiste nel creare nel Paese un "ecosistema" in grado di garantire la produzione di metanolo a partire dall'idrogeno "verde" (ovvero generato attraverso fonti rinnovabili), quest'ultimo una delle principali scommesse del premier socialista Pedro Sánchez. "La Spagna vuole guidare la decarbonizzazione dei trasporti navali ed essere uno dei più importanti corridoi verdi per il traffico marittimo mondiale", ha spiegato il primo ministro su Twitter, dopo un incontro con i vertici di Maersk. Madrid punta a garantire alla compagnia la produzione di 2 milioni di tonnellate di e-metanolo per l'anno 2030. Gli investimenti necessari, tra contributi di Maersk e quelli di eventuali altri finanziatori (tra cui non è escluso che possa esserci il governo spagnolo stesso) è di circa 10 miliardi di euro. L'esecutivo iberico stima, inoltre, che il piano permetterà di creare 85.000 posti di lavoro diretti o indiretti. Nei prossimi mesi, Madrid e Maersk continueranno a dialogare per portare il progetto alla fase operativa. Allo stato attuale, l'idea più probabile è quella di creare due poli produttivi di combustibili green, uno in Andalusia e uno in Galizia. (ANSA).

