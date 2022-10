Startup: Firenze, Open Seed presenta candidate a crescita

(ANSA) - FIRENZE, 28 OTT - Simplex Domus, Tips Here, Genuino Blockchain: sono alcune delle startup candidate per il percorso di crescita di Open Seed, holding di partecipazioni che oggi all'auditorium della Camera di commercio di Firenze organizza un appuntamento per presentare le startup, comprendere un nuovo mercato in espansione, conoscere nuove opportunità e capire come e dove investire, uscendo dai circuiti più tradizionali. La serata si aprirà con un tavolo di lavoro nazionale su "Venture Capital, analisi e proposte per la crescita dell'ecosistema italiano", a cui seguirà una tavola rotonda con interlocutori del territorio. Seguiranno poi le nuove candidate per il percorso di crescita di Open Seed come Simplex Domus, market place immobiliare che consente di concludere affari online a prezzo ridotto rispetto alle tradizionali agenzie; Tips Here, startup che crea un vero e proprio mercato di notizie e segnalazioni immobiliari; Genuino Blockchain, universo per collezionisti dove gli Nft incontrano gli oggetti reali. Per finanziare realtà come queste Open Seed ha appena lanciato una raccolta di crowdfunding, con gettone minimo di 500 euro. La raccolta ora attiva online ha superato il goal minimo dei 100mila euro in pochi giorni e si attesta attualmente sui 250mila euro, con l'obiettivo di arrivare a 500mila entro i primi di dicembre. A fronte di circa mezzo milione di euro investito negli ultimi 5 anni, oggi Open Seed vale oltre 2 milioni di euro. Al momento Open Seed partecipa in 25 società, che si sono rivalutate del 300%: con il crowdfunding punta ad ampliare il numero delle partecipazioni e il volume dei fondi da investire sul territorio. (ANSA).

Ottieni il codice embed