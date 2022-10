Vodafone: in 80 scuole un videogioco migliora skill digitali

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Fondazione Vodafone e WeSchool portano l'insegnamento delle competenze digitali nelle scuole attraverso l'app LV8, un 'learning game' su cui si basano due progetti, Flip your future e Flipped Festival, che coinvolgeranno gli studenti di oltre 80 scuole superiori in tutta Italia. Con il superamento di 8 livelli di difficoltà crescente e sfide di vario genere, verrabbi rilasciati 3 Open Badge, ovvero certificazioni digitali su blockchain delle competenze acquisite da valorizzare nel proprio curriculum vitae. Dopo aver completato il gioco, le ragazze e i ragazzi, con l'aiuto dei docenti, avranno la possibilità di riflettere e confrontarsi sui temi del digitale. Con il progetto Flip your future, i ragazzi scriveranno il proprio "curriculum vitae del 2030", un esercizio creativo che permette loro di poter immaginare una versione (o più versioni) di sé stessi proiettate nel futuro e che li renderà consapevoli delle competenze acquisite e delle proprie capacità. Con Flipped Festival, le ragazze e i ragazzi avranno la possibilità di mettere alla prova le competenze acquisite con LV8 (ad esempio scrivere una mail in modo professionale, utilizzare i fogli di lavoro o ideare una campagna di marketing e comunicazione) per realizzare un progetto di lavoro che prevede l'ideazione e l'organizzazione di un evento online, un forum o un vero e proprio festival sui temi legati alla cittadinanza digitale. Il percorso prevede anche 18 ore di formazione riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione per i docenti, che impareranno a utilizzare metodologie di insegnamento innovative, come il Service Learning o il Role Play per rendere la didattica sempre più coinvolgente ed efficace, anche in ambito digitale. (ANSA).

