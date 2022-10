Criptovalute:Bankitalia,gestire rischi salvando innovazione(2)

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Le attività legate al mondo cripto, "fino a gennaio 2020 riguardavano una nicchia ma in meno di 2 anni le cifre sono decuplicate" passando da una capitalizzazione di mercato inferiore a 200 miliardi di dollari ai 3mila miliardi raggiunti a novembre 2021", osserva Cipollone. Tuttavia, con gli incidenti di quest'anno legati alla criptovaluta Luna e alla piattaforma americana Celsius, "le quotazioni sono scese del 70% e oggi il valore di queste attività oscilla attorno ai 1.000 miliardi di dollari". Per cui, oggi "ci triavamo di fronte a una situazione di mercato delle cripto attività molto diversa rispetto a quella di un anno fa", aggiunge il direttore della Banca d'Italia di Milano, Giorgio Gobbi, sottolineando che "alcuni rischi legati alla stabilità degli schemi costruiti attorno a questi strumenti si sono materializzati. Dunque è importante capire come e cosa regolamentare". In Europa "ci sono stati progressi verso la costruzione di un quadro normativo volto a rendere più trasparente e sicuro l'ecosistema cripto - spiega Gobbi -, ma resta ancora molto da fare soprattutto se le mutate condizioni di mercato orienteranno la ricerca l'innovazione verso nuove aree ancora inesplorate". Secondo il presidente dell'associazione nazionale per lo studio dei problemi del credito, Ercole Pellicanò, "il processo, se visto come evoluzione positiva del sistema, non va bloccato ma gestito con vigile cautela e regole precise e incisive". La realtà fintech "si è sviluppata prepotentemente negli ultimi anni producendo anche scossoni positivi ma a a volte anche un po' destabilizzanti nel contesto economico e sociale". (ANSA).

