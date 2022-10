(ANSA) - NEW YORK, 20 OTT - Bitcoin Group valuta un'offerta per acquistare Bankhaus von der Heydt, la banca tedesca fondata 268 anni fa caduta in crisi proprio a causa delle sue scommesse sulle criptovalute. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali il valore della transazione potrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro. (ANSA).

